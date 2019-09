Indiana de 73 anos teve gémeas e é a mulher mais velha a dar à luz

Na Índia, Erramatti Mangayamma de 73 anos deu à luz duas meninas. Os médicos do estado de Andhara Pradesh, no leste do país, afirmaram que com 73 anos Erramatti é a mais velha do mundo a dar à luz, depois de ter feito uma cesariana na quinta-feira. A mulher ficou grávida após um tratamento de fertilidade bem-sucedido.

De acordo com o canal indiano BBC Telugu, que falou com o médico, Erramatti tem 73 anos, mas os relatórios dos jornais indianos Hindustan Times e Indo-Asian News Service, que também falaram com a família e o médico, afiram que tem 74 anos. Incertezas sobre as idades são comuns na Índia, onde muitas pessoas não têm certidões de nascimento.

Erramatti disse ao canal que "esta é a época mais feliz" da sua vida. E acrescentou: "Deus respondeu às nossas orações". O casal já tinha consultado muitos médios antes de terem sucesso com a fertilização in vitro.

A agência noticiosa britânica SWNS falou com os médicos e afirma que Erramatti não teve nenhum problema de saúde durante a gravidez ou o parto. E acrescentou: "Cada bebé pesa aproximadamente dois quilos e ambos são saudáveis. Acho que não vai haver problemas de saúde pós-parto".

Tal como Erramatti, também não se sabe a idade exata do pai das bebés, Sitarama Rajarao. A BBC disse que tem 82 anos, mas o HindustanTimes e o SWNS relatam que tem 80 anos. A BBC também acrescenta que o pai sofreu um AVC na sexta-feira – no dia a seguir ao nascimento das gémeas – e agora está a ser tratado no hospital.

Até agora, a mãe mais velha confirmada era María del Carmen Bousada, de Espanha, que deu à luz com 66 anos, também utilizando um tratamento de fertilidade. Morreu dois anos depois com cancro nos ovários.

Em 2016, uma mulher indiana de Punjab, que "acreditava ter 70 anos", deu à luz o seu primeiro filho depois de dois anos de tratamentos.