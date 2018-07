Muçulmano espancado até à morte na Índia por contrabando de vacas

Um homem muçulmano foi espancado até à morte por um grupo de pessoas, no oeste da Índia, por ser suspeito de contrabando de vacas, animal sagrado para os hindus, informou este sábado a polícia.

A sucessão de casos como este já levou o Supremo Tribunal indiano a pedir às autoridades medidas imediatas para o fim deste tipo de violência em todo o país.

Uma multidão interceptou dois homens a pé, que traziam duas vacas, por volta da meia-noite, numa área florestal no distrito de Alwar, no Estado de Rajastão, e começaram a espancá-los com paus, disse o agente da polícia Mohan Singh, acrescentando que os homens levavam os animais para sua aldeia, no Estado vizinho de Haryana.