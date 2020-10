Morte de 25 pessoas leva sul-coreanos a pedirem suspensão da vacinação da gripe

Milhares de sul-coreanos estão preocupados com a vacinação anual para a gripe depois de 25 pessoas que foram vacinadas terem morrido este ano. Foi feito um pedido para que a vacinação fosse interrompida, mas os responsáveis pela saúde pública da Coreia do Sul já disseram que não o farão e que não foram encontradas ligações diretas entre os mortos e a vacina para a gripe.

De acordo com a Agência de Controlo e Prevenção de Doenças coreana, pelo menos 22 dos mortos, entre os quais, um jovem de 17 anos, participaram na campanha gratuita de vacinação de adolescentes e idosos. "O número de mortes aumentou este ano, mas a nossa equipa não encontra muitas provas de que estas mortes sejam resultado da vacina, informou o diretor da agência, Jeong Eun-kyeong.

Este ano, para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, a Coreia do Sul propôs-se a vacinar mais 20% da população do que é comum no que diz respeito à vacina da gripe. O objetivo é reduzir o número de pessoas que precisem de ser internadas devido à gripe, pressionando ainda mais os hospitais do país.

Entre os 25 mortos, 10 receberam a vacinas produzidas pelo laboratório sul-coreano SK Bioscience, quatro da Sanofi (francesa), um da Korea Vaccine, cinco da Boryung e outras cinco da GC Pharma.

A Associação Médica Coreana, um grupo composto por vários médicos, pediu ao governo para travar temporariamente os programas de vacinação de forma a tranquilizar a população e assegurar que as vacinas são seguras. A oposição política apoiou este pedido.

"Eu percebo e lamento que as pessoas estejam preocupadas com a vacina", disse o ministro da Saúde Park Neung-hoo, que explicou que não iam ser travadas as vacinações para a gripe apesar das mortes.

Uma primeira avaliação feita pelas autoridades de saúde revelou que em seis das mortes não foi encontrada qualquer substância tóxica que possa ter sido responsável pela morte destas pessoas. E que sete das nove pessoas investigadas tinham condições que as colocavam entre grupo de risco.

O Guardian informa que o governo sul-coreano pretende inocular 30 milhões de pessoas, mais de metade da população total do país de 52 milhões de habitantes.

Não é claro se estas vacinas produzidas na Coreia foram exportadas para outros países e todas afirmaram não querer comentar os casos em declaração ao jornal britânico.