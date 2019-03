O ministro do Turismo da Malásia afirmou que não existiam homossexuais no país de maioria muçulmana no sudeste asiático. Falando à margem de uma feira turística em Berlim, na Alemanha, Datuk Mohammaddin bin Ketapi negou a existência de gays a viver na nação. "Penso que não existe nada assim no nosso país", afiançou, em resposta à pergunta de um jornalista que o questionava se os visitantes homossexuais seriam bem-vindos na Malásia, segundo a Deutsche Welle.

Ketapi também se esquivou de uma questão sobre a segurança de membros da comunidade LGBT e de visitantes judeus na Malásia.

O político, por outro lado, acrescentou que o país adotou uma política de abertura relativamente a visitantes estrangeiros e que "nunca iria colocar obstáculos desnecessários aos nossos convidados baseados na sua orientação sexual, religião e práticas culturais", dando a entender que o país soberano tem a sua própria visão no que diz respeito à comunidade LGBT e Israel.

Uma fonte do governo malaio afirmou ao portal de noticias online Malaysiakini que as declarações do ministro do Turismo foram feitas a um nível pessoal, mas que estão em concordância com as políticas do país, que não reconhece a comunidade LBGT.

A homossexualidade é ilegal na Malásia desde a aprovação de uma lei da época colonial. Anwar Ibrahim, um político conhecido no país, já foi duas vezes detido por acusações de sodomia. Também é comum os homossexuais serem punidos publicamente em Terengganu, um estado no nordeste da nação onde se pratica a sharia, o direito islâmico.

Em agosto do ano passado, uma ronda das autoridades por bares gays da capital Kuala Lumpur levou à prisão de 20 homens denunciados por "comportamento inapropriado".



Já em janeiro deste ano, o primeiro-ministro do país, Mahathir Mohamad, disse que o governo malaio não tolerava a homossexualidade.