Milhares de mesquitas na China foram destruídas nos últimos três anos

Centenas de mesquitas da província de Xinjiang, na China, foram destruídas ou danificadas nos últimos anos, refere um relatório que se debruça sobre a alegada opressão do regime chinês para com as minorias muçulmanas naquele país. De acordo com este mesmo relatório divulgado esta semana, há atualmente menos mesquitas na China do que em qualquer outro momento desde o fim da Revolução Cultural levada a cabo por Mao Zedong.O relatório elaborado pelo Instituto da Estratégia de Políticas Australianas (ASPI) recorreu a imagens de satélite e a observações locais para mapearem a forma como foram afetados estes locais de culto. A organização encontrou também sinais de uma construção de campos de detenção em Xinjiang, segundo o jornal britânico The Guardian.Apesar de o executivo de Xi Jinping ter prometido estar a lutar por proteger e respeitar as crenças religiosas, bem como os seus espaços de culto, a verdade é que das 24 mil mesquitas encontradas no país há três anos, atualmente menos de 15 mil ainda estão de pé, sendo que cerca de metade revela estragos. O relatório refere mesmo que "este é o número mais baixo desde a Revolução Cultural" quando havia "menos de três mil mesquitas".Desde 2017, cerca de 30% das mesquitas naquela região da China foram demolidas e outra percentagem equivalente foi danificada de alguma forma, incluindo a remoção de características arquitetónicas como cúpulas ou minaretes. No local onde antes estavam mesquitas foram construídos locais de lazer público como jardins, ou os locais foram repropositados para campos agrícolas, parques de estacionamento ou estradas.Uma das descobertas desta equipa é a de que um tempo que datava do século X foi destruído, apesar de ser um local de romaria há décadas.A China está a retirar trabalhadores rurais tibetanos em massa das terras para centros de treino de estilo militar recentemente construídos, onde são transformados em operários fabris, repetindo um programa da região oeste de Xinjiang que os grupos de direitos humanos rotulam de trabalho forçado.Pequim estabeleceu quotas para a transferência em massa de trabalhadores rurais dentro do Tibete e para outras partes da China, de acordo com mais de uma centena de relatórios dos media estatais, documentos políticos de escritórios governamentais no Tibete e pedidos de aquisição divulgados entre 2016-2020 e que foram consultados ??pela agência Reuters. As quotas são sinal da rápida expansão de uma iniciativa destinada a fornecer trabalhadores leais para a indústria chinesa.