Criança denunciou o crime à avó e contou que um dos envolvidos era funcionário do hospital.

Uma menina indiana de quatro anos revelou ter sido violada por cinco homens enquanto se encontrava nos cuidados intensivos de um hospital nos arredores de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, depois de ter sido mordida por uma cobra. O crime terá ocorrido na noite do passado sábado, dia 3.



Segundo o responsável pela polícia local, Mahesh Srivastava, foi a própria criança a denunciar o crime à avó e identificando os autores do crime: um funcionário do hospital e quatro outros homens. As autoridades já detiveram um dos suspeitos, estando a decorrer a investigação para encontrar os outros envolvidos na violação.



Além disso, segundo a imprensa internacional, as autoridades pediram as imagens de videovigilância da unidade hospitalar e estão, também, a tentar perceber porque a menina ficou sozinha na unidade de cuidados intensivos.



O elevado número de casos de abusos sexuais na Índia levou o governo a aprovar a pena de morte para condenados por violação de crianças com menos de 12 anos.



A medida seguiu-se ao choque generalizado após a recente violação e assassínio de uma menina de 8 anos no estado indiano de Jammu-Kashmir (Caxemira), a alegada violação de uma menina por um político no mesmo estado de Uttar Pradesh e vários outros casos de violação envolvendo crianças no país.