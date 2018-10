Maior ponte do mundo vai estar aberta a apenas alguns condutores

Maior ponte marítima do mundo vai ligar Hong Kong e Macau a outras cidades chinesas. Demorou nove anos a ser terminada e morreram nove pessoas. Inauguração é terça-feira.

A maior ponte do mundo tem abertura prevista para esta semana. A ponte que vai ligar Hong Kong e Macau ao continente faz parte de um plano de ligar as regiões de administração especial à China. E vai estar aberta, mas apenas a um número restrito de condutores que peçam uma licença especial para nela circularem



A ponte de 20 mil milhões de dólares (cerca de 17,5 mil milhões de euros) e 55 quilómetros abre esta terça-feira, com a inauguração a contar com o presidente chinês Xi Jinping.



A principal intenção desta ponte é ligar Hong Kong e Macau a outras 11 cidades chineses para formar uma região de desenvolvimento de tecnologia de ponta para rivalizar com Silicon Valley, nos EUA. Hong Kong vai-se ligar a Zhuhai e a Macau, uma região maioritariamente de turismo.



"A colaboração entre Guangdong, Hong Kong e Macau em termos de trocas, finanças, logística e turismo vai ser fortalecida com esta ponte", assegurou o responsável pela pasta dos transportes e habitação de Hong Kong, Frank Chan Fan, esta sexta-feira, citado pelo jornal britânico The Guardian.



Segundo o mesmo diário, a passagem na ponte será feita principalmente por autocarros privados e veículos de transporte, não podendo ser utilizada para transportes privados.



A ponte tem sido bastante criticada pelos habitantes de Hong Kong que afirmam ser um desperdício de impostos e há partidos que afirmam que a ponte foi responsável pelo decréscimo do número de golfinhos brancos chineses - espécie em via de extinção. A ponte, no topo das torres, assemelha-se a este animal.



Há ainda quem acuse a ponte de ser mais uma tentativa de Pequim tentar limitar a autonomia das regiões e aproximá-las mais da China.



A construção começou em 2009 e a estrutura é suportada por um intrincado sistema de cabos e pilares, resistindo a ventos com velocidades superiores a 340 quilómetros/hora. A ponte devia entrar em funcionamento em 2016, mas atrasos na construção, aumentos do custo de produção e questões de segurança - nove pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas - atrasaram o processo.