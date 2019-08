Um macaco-prego, residente no jardim zoológico de Zhengzhou, na China, pegou numa pedra bem afiada e começou a bater no vidro da sua jaula, até o partir. O momento foi filmado por um visitante do zoológico, e já se tornou viral nas redes sociais.

Depois do estrago, o macaco assustou-se e fugiu. "O macaco afugentou-se a si mesmo, mas depois voltou para ver e até tocou no vidro", disse um visitante a um jornal local.

Segundo Tian Shuliao, funcionário do jardim zoológico de Zhengzhou, o macaco responsável pelo episódio "não é como os outros". Quando vai comer nozes, por exemplo, o primata não as morde – como fazem os outros – mas consegue usar ferramentas para as abrir.

"Ele nunca partiu o vidro antes", afirma o funcionário a um jornal local. E acrescenta: "É um vidro reforçado, nem devia ter-se partido". Depois do prejuízo, Shuliao contou que foram recolhidas todas as rochas e utensílios que podem servir como "arma" na mão do primata.