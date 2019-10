Twitter e Instagram. Siga-nos no Facebook

Um lugar de estacionamento por 870 mil euros? Sim, aconteceu. Em Hong Kong, Johnny Cheung Shun-yee vendeu um parque de estacionamento por este valor (quase) milionário.A notícia é avançada pela Bloomberg que refere que o vendedor de propriedades de luxo vendeu a vaga de estacionamento por 7,6 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 870 mil euros). O parque de estacionamento fica no Center in central, o edifício de escritórios com a renda mais cara do mundo.A venda aconteceu esta quinta-feira e o espaço de estacionamento tem cerca de 12 metros quadrados de área.Cheung, que tinha quatro dos lugares de estacionamento na empresa já tinha vendido os restantes três.Antes desta venda, o lugar de estacionamento mais caro na cidade tinha custado cerca de 700 mil dólares e pertencia a um lote de apartamentos de luxo.