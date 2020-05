Kim Jong-un fez a primeira aparição pública após 20 dias desaparecido, avança agência noticiosa sul-coreana. Nas últimas semanas houve uma grande especulação sobre o seu estado de saúde.A agência de notícias KCNA, citada pela BBC, adianta que o líder norte-coreano participou na inauguração de uma fábrica de fertilizantes.

As dúvidas sobre o estado de saúde de Kim Jong Un começaram no passado dia 15, quando o líder norte-coreano não compareceu à celebração do 108.º aniversário do seu avô. Dias depois, a Bloomberg avançou que Kim estaria em estado crítico após ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular, confirmando as informações que foram inicialmente avançadas pela CNN News. Perante a falta de informação, a China enviou uma equipa de médicos e altos funcionários à Coreia do Norte para obter esclarecimentos.