A organização Greenpeace na Coreia do Sul denunciou à rádio francesa RFI que está preocupada com a intenção do Japão em despejar mais de um milhão de toneladas de água radioativa no oceano Pacífico. Os resíduos vêm da central nuclear de Fukushima no Japão, que até ao momento, colocou a água em centenas de reservatórios.

De acordo com o Ministro do Ambiente do Japão, Yoshiaki Harada, a única opção "realista" seria um "despejo controlado" no oceano Pacífico. "A única opção será lançar [a água contaminada] ao mar e diluí-la", disse o ministro. E acrescenta: "O governo inteiro vai discutir isso, mas eu gostaria de dar a minha opinião simples."



Mais de um milhão de toneladas de água estão armazenadas em quase mil tanques em Fukushima. No entanto, a capacidade esgotar-se-á em 2022. O governo japonês só tomará quaisquer decisões depois de consultar um conselho de peritos. Além da descarga da água no oceano, outras opções incluem vaporizar o líquido ou guardá-lo em terra.



Chang Mari, a representante sul-coreana da Greenpeace, disse à RFI: "Despejar a água no oceano é a opção menos cara e mais rápida e estamos convencidos de que o Japão fará a escolha. Quando chegar ao oceano, vai seguir a corrente marítima e espalhar-se por toda a parte, inclusive no mar do leste da Coreia do Sul".

A Greenpeace lançou um apelo internacional acerca do risco da poluição marítima. "Acreditamos que vai ser necessário esperar 17 anos para que essa contaminação radioativa se dilua e atinja um nível seguro nas águas do mar. Os sul-coreanos estão muito preocupados. Precisamos do apoio da comunidade internacional para impedir o governo japonês. É um problema do interesse de todo o mundo", declarou Chang.

Esta decisão pode provocar tensões entre o Japão e a Coreia do Sul. De acordo com o jornal francês Le Figaro, a Coreia do Sul convocou em agosto um diplomata da Embaixada do Japão em Seul, para discutir como é que Tóquio pretendia gerir a questão das águas radioativas.