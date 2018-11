O aparelho transportava 189 pessoas e caiu 13 minutos depois de ter levantado voo de Jacarta. Não foram encontrados sobreviventes do desastre.

As autoridades indonésias encontraram esta quinta-feira a caixa negra do avião da Lion Air que caiu na segunda-feira no mar de Java, com 189 pessoas a bordo, avançou a imprensa local.



Canais de televisão no país exibiram imagens das equipas de busca e resgate a retirar o aparelho, um dia depois de terem sido detectados sinais sonoros no mar que as autoridades acreditavam ser da caixa do avião.



O Boeing 737 MAX 8 caiu no Mar de Java apenas 13 minutos depois da descolagem de Jacarta, na Indonésia, matando todas as 189 pessoas que estavam a bordo.



O chefe do Comité Nacional de Segurança nos Transportes indonésio, Soerjanto Tjahjono, afirmou na quarta-feira que um relatório preliminar da investigação do acidente deve ser divulgado dentro de um mês e o documento final entre quatro a seis meses.



No mesmo dia, o Governo indonésio pediu o afastamento de funções do director técnico da Lion Air e de vários funcionários da companhia aérea de baixo custo.



"Hoje [quarta-feira] vamos pedir que o director técnico da Lion Air seja afastado de funções e substituído por outras pessoas assim como alguns técnicos" que aprovaram a descolagem do Boeing 737, disse aos jornalistas o ministro dos Transportes, Budi Karya Sumadi.



O avião estava ao serviço da companhia aérea indonésia há poucos meses e tinha registado um problema técnico no voo anterior que, segundo o director da empresa, tinha sido resolvido.



O aparelho fazia a ligação entre Jacarta e Samatra despenhou-se no mar de Java minutos depois de ter levantado voo, tendo emitido uma autorização para regressar ao aeroporto da capital da Indonésia.



Ainda não se conhecem os motivos do acidente.