Hong Kong critica polícia depois de detenção violenta de menina de 12 anos

A young girl is tackled to the ground by riot police after attempting to flee during a pro-democracy protest in Mong Kok. Vid courtesy: HKUST Radio News Reporting Team. In full: https://t.co/nUaPabs9Zl #hongkong pic.twitter.com/4DQi2sapCY — Hong Kong Free Press HKFP (@HongKongFP) September 6, 2020

A polícia de Hong Kong recorreu à força para levar a cabo a detenção de uma jovem menina de 12 anos. De acordo com a família da adolescente, a mesma tinha ido à rua comprar material de artes quando foi apanhada pelos manifestantes contra o adiamento das eleições legislativas.Um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais mostra a polícia a cercar manifestantes, incluindo a menina que tenta fugir. Um agente aplica-lhe uma placagem que a atira ao chão. Vários agentes saltam para ajudar a travar a jovem.Durante a tarde, a polícia foi atacada pelos manifestantes, que gritavam palavras de ordem como "devolvam-me o voto" ou "polícia corrupta", enquanto as autoridades realizavam várias detenções, buscas e pediam à multidão para dispersar. Vários vídeos que circulam pelas redes sociais mostram alguma brutalidade policial.O Governo de Hong Kong condenou os atos "ilegais e egoístas" dos manifestantes, lembrando que a principal preocupação do executivo é a luta "contra o vírus", enquanto os manifestantes acusam o poder de querer subjugar os direitos dos cidadãos de Hong Kong.Os protestos deste fim-de-semana tinham como alvo as regras impostas por Pequim em Hong Kong. No final de julho, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou que as eleições legislativas, inicialmente agendadas para domingo, seriam adiadas por um ano devido ao "risco extremo para a saúde" representado pela terceira vaga de infeções da covid-19, negando que a decisão tivesse motivações políticas, como alegavam os movimentos pró-democracia.