Pelo menos 40 pessoas ficaram feridas. Ataques ocorreram durante as missas de domingo.

Pelo menos 13 pessoas morreram e 40 ficaram feridas na sequência de um ataque terrorista a igrejas cristãs na cidade de Surabaya, a segunda maior da Indonésia.



De acordo com a BBC, uma família está por detrás dos atentados. A mãe e duas filhas atacaram uma igreja, enquanto o pai e dois filhos fizeram outros ataques, explicou o chefe da polícia Tito Karnavian.



"O marido conduziu um carro, Avanza, que tinha explosivos e foi contra o portão de uma igreja", contou o porta-voz da polícia de Java Este, Frans Barung Mangera, citado pela Reuters.



As duas filhas tinham 12 e 9 anos e as outras duas crianças tinham 18 e 16 anos.



O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque, que atingiu três igrejas. O grupo Jemaah Ansharut Daulah (JAD), inspirado no EI, foi implicado nos atentados pelas autoridades. Impediu-se ainda que um engenho explosivo detonasse noutro local.



Na igreja de Santa Maria, uma bomba explodiu no fim de uma missa e enquanto se preparava a seguinte. O ataque aconteceu com uma motorizada: antes da explosão viu-se alguém a conduzir que carregava uma caixa de cartão. "Duas crianças conduziram a mota e tinham a bomba ao colo", explicou Mangera.



Uma segunda bomba explodiu no parque de estacionamento de uma igreja pentecostal.



No terceiro local, a Igreja Cristã Indonésia, duas mulheres de véu entraram no pátio da igreja quando foram paradas por um guarda. A explosão ocorreu pouco depois.



90% dos indonésios são muçulmanos, mas no país também vivem grandes comunidades católicas, budistas e hindus, entre outras crenças.