Equipas de socorro dizem que é pouco provável encontrar sobreviventes. Avião que caiu no mar da Indonésia transportava 189 pessoas a bordo.

Equipas de socorro indonésias encontraram mais restos mortais no local onde se despenhou o avião da Lion Air que transportava 189 a bordo, esta segunda-feira. Ainda não foram encontrados sobreviventes do acidente, mas já terão sido recuperados 10 restos mortais.



O avião da Lion Air, um Boeing 737 MAX 8, desapareceu dos radares 13 minutos depois de ter descolado do aeroporto de Jacarta em direcção a Sumatra tendo-se despenhado no mar, ao largo de Java com 189 pessoas a bordo. Segundo as autoridades responsáveis, a última mensagem enviada a partir do aparelho foi um pedido para para regressar ao aeroporto da capital indonésia.



As equipas de socorro continuam em busca de sobreviventes, mas já informaram que a probabilidade de encontrarem algum é muito baixa.



De acordo com a televisão indonésia Metro TV, já foram enviados dez sacos mortuários para Jacarta onde vão ser realizados testes de ADN para que seja estabelecida a identidade dos restos mortais encontrados no mar.



As equipas estão também à procura das duas caixas negras do aparelho de forma a tentar conseguir apurar a causa da queda do avião da companhia de baixo custo.



O avião devia fazer a ligação entre Jacarta e Pangkal Pingang (Sumatra), um ponto de trânsito para turistas que tradicionalmente se deslocam depois para as praias de Belitung.



De acordo com a Lion Air, o Boeing estava ao serviço da empresa de viagens de baixo custo desde o passado mês de Agosto e tinha já apresentado um problema durante o último voo - que a empresa não quis especificar qual era -, mas que o mesmo entretanto havia sido resolvido.



Segundo a BBC, que teve acesso ao relatório técnico do voo entre Bali e Jacarta em que se terá verificado o problema, efectuado no passado domingo, refere que se verificava uma "falha de fiabilidade" num instrumento de medida de velocidade e divergências nas medidas de altitude entre os aparelhos do piloto e do copiloto.



O piloto e o copiloto tinham, em conjunto, 11 mil horas de voo e tinham feito recentemente testes médicos e análises de despistagem de drogas.



A empresa construtura Boieng difundiu um comunicado em que afirma "um pesar profundo" e anunciou que está disposta a fornecer assistência técnica no quadro do inquérito sobre o acidente. O fabricante norte-americano suspendeu a produção de 737 MAX no ano passado logo após a comercialização dos aparelhos evocando problemas nos motores.