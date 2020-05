Duas raparigas foram mortas por familiares no Paquistão

Duas jovens foram assassinadas pela família por ter sido divulgado um vídeo onde surgiam ao lado de um homem. O caso aconteceu no Paquistão e o pai de uma das vítimas foi detido, bem como o irmão de outra.As duas raparigas foram assassinadas com tiros por familiares na vila de North Waziristan. Estes homicídios das meninas de 16 e 18 anos ocorreram depois de um vídeo onde surgiam na companhia de um rapaz numa zona remota.Depois de assassinadas, os familiares enterraram as duas adolescentes.O pai de uma das raparigas e o irmão de outra foram detidos sob suspeitas de levarem a cabo homicídios premeditados. A polícia está ainda à procura de outros dois familiares.No vídeo, um rapaz filma-se na companhia de três jovens numa área isolada ao ar livre. O vídeo já terá perto de um ano mas há poucas semanas tornou-se viral nas redes sociais, referiu um oficial da polícia que refere que as autoridades estão a tentar localizar a terceira rapariga para garantir que se encontra bem e que não teve o mesmo desfecho que as outras duas.Segundo a organização de direitos humanos Human Rights Watch a violência contra mulheres e raparigas no Paquistão é um problema grave. Estima-se que cerca de mil "crimes de honra" ocorram no país todos os anos.