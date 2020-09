Depois de eleito pelo partido, Yoshihide Suga será o próximo primeiro-ministro japonês

Depois de Shinzo Abe anunciar que se ia afastar do cargo de primeiro-ministro do Japão por motivos de saúde, Yoshihide Suga deve ser o homem que lhe segue. Suga venceu as eleições dentro do seu partido e deverá assumir em breve a liderança do governo nipónico.Os deputados eleitos pelo partido Liberal Democrático expressaram o seu desejo de ver Suga suceder a Abe, condedendo-lhe 377 dos 534 votos possíveis. O segundo classificado na eleição interna foi Fumio Kishida, um antigo ministro, que teve 89 votos, seguido de outro ex-governante, Shigeru Ishiba que reuniu apenas 68 dos votos.Suga, de 71 anos, é o porta-voz governamental há cerca de oito anos e tudo está encaminhado para que seja indigitado como primeiro-ministro depois de receber o apoio das duas casas do parlamento. A votação ocorre na quarta-feira.Desde que Abe anunciou a sua demissão do cargo que Suga é apontado como o favorito à sucessão. No discurso de aceitação da liderança do partido, Suga afirmou ter vindo do nada e conseguido torar-se líder do maior partido japonês. O próximo primeiro-ministro nipónico é filho de um agricultor de morangos. "Vou devotar-me inteiramente ao Japão e ao povo japonês", acrescentou.Suga já era a escolha de de Abe que disse sobre ele que era "fiável".O novo líder dos liberais democráticos vai ter de enfrentar uma recessão agravada pelo novo coronavíurs, além de ter de lidar com as medidas sanitárias necessárias para conter a pandemia. Vai ainda ter de lidar com um dos maiores problemas do Japão moderno que é o envelhecimento da população.