A 1 de julho de 2016 Rodrigo Duterte anunciava o início da maior guerra ao narcotráfico nas Filipinas. O seu braço direito seria o chefe da polícia filipina Oscar Albayalde. Nestes mais de três anos da luta à droga foram mortos 5.176 pessoas relacionadas com o narcotráfico e 92 polícias e militares, de acordo com dados divulgados em fevereiro deste ano. Mas o envolvimento de Albayalde num escândalo relacionado com tráfico de droga dentro da polícia pode ser um ponto de viragem nesta guerra.Albayalde abandonou o seu cargo como chefe nacional da polícia das Filipinas, depois de ser acusado no senado de ter protegido agentes que revenderam drogas confiscadas. O ex-chefe nacional da polícia nega as acusações de estar ao corrente do caso, mas mesmo assim pediu para abandonar o cargo."Depois de uma deliberação cuidadosa, cheguei à conclusão de abandonar o meu cargo como chefe da Polícia Nacional das Filipinas, com efeito imediato e entrar num período sabático. Já entreguei a minha carta onde expresso as minhas intenções ao ministro do Interior que foi aceite tanto pelo ministério como pelo presidente", disse Albayalde numa comunicação feita à polícia esta segunda-feira de manhã. A saída oficial acontecerá a 8 de novembro.A história entre Duterte e o chefe da polícia já data da guerra às drogas ainda antes do filipino chegar a presidente do país. Mas o seu papel tornou-se ainda mais influente aquando da presidência do aliado. Com números confirmados de mais de 5.000 mortos, algumas organizações humanitárias falam numa guerra que produziu mais de 12.000 mortos. A Amnistia Internacional apelidou esta operação nas Filipinas como "uma empresa de matar de grande escala".O escândalo no seio da polícia aconteceu muito antes de Duterte ter chegado à presidência e quando Albayalde era ainda o chefe da polícia da província de Pampanga. Durante uma operação anti-droga em 2013. De acordo com o senado filipino, o chefe da polícia travou o despedimento de agentes que tinham recebido e escondido mais de 100 quilogramas de metanfetaminas. As drogas tinham sido oferecidas por um suspeito como suborno para poder escapar. No lugar deste suspeito foi detido um membro da sua organização, como engodo.A revelação do conhecimento sobre esta decisão de Albayalde foi feita por um antigo general da polícia filipina num outro inquérito. Benjamin Magalong, que dirigia o grupo de investigação criminal e deteção, testemunhou que o braço-direito de Duterte na luta contra as drogas tinha feito uma chamada para intervir na investigação. Despertando a curiosidade dos senadores, estes questionaram um outro general sobre o caso que afirmou que o chefe da polícia demissionário lhe tinha dito "ter recebido" um pouco dos lucros.Apesar destas acusações, o senado ficou mais interessado no procedimento à volta dos oficiais, tendo descoberto que havia irregularidades à volta da operação em causa e que a corrupção no seio da polícia era lenta. Confrontado com as novas descobertas, Benjamin Magalong confessou mesmo que Albayalde tinha dado "posições desejáveis" dentro da polícia aos agentes alegadamente envolvidos no caso.Durante a sua audição no senado, o demissionário acusou todos os generais retirados de serem apoiantes do antigo presidente Benigno Aquino III e de estarem a conspirar contra si e o atual chefe de Estado filipino. Mais tarde, em comunicado, afirmou: "Todos aqueles agentes que se juntaram contra mim têm motivos escondidos".Benjamin Magalong foi diretor da polícia judiciária durante a administração do ex-presidente, bem como o atual chefe da Agência Anti-Drogas Filipina Aaron Aquino. Mas também Albayalde serviu o antigo presidente, já que foi chefe da polícia de Pampanga durante um ano, enquanto o presidente ainda estava no cargo. Construiu ainda uma carreira dentro da Polícia Nacional até que, em julho, com a eleição de Duterte foi nomeado chefe nacional.Magalong testemunhou que Albayalde ligou a Aaron Aquino quando soube da investigação aos agentes envolvidos na ação anti-droga para pedir que estes não fossem demitidos. Aquino confirmou este telefonema. Um agente ao serviço do general reformado no gabinete de Aquino disse ao senado que no telefonema Albayalde referiu ter recebido apenas um pouco do saque de drogas apreendido.Albayalde desmentiu este funcionário: "O Lacadin vai ter muito que explicar e ainda vai enfrentar este tribunal", ameaçou ainda.

A "guerra às drogas" começou no dia em que Duterte tomou posse a 1 de Julho de 2016 e dá à polícia a liberdade de atirar nos suspeitos que resistem à prisão. De acordo com dados oficiais da Agência Antidrogas das Filipinas, um total de 4.854 suspeitos foram mortos em operações policiais e 155.193 foram detidos num total de 108.058 acções das forças de segurança em todo o país.

Duterte foi acusado no passado de liderar "esquadrões da morte" durante o período em que foi prefeito da cidade de Davao, no sul, na região de Mindanao.

O presidente reiterou várias vezes que as operações contra o narcotráfico vão continuar até 2022, ano em que o seu mandato termina.