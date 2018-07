As doze crianças e o treinador que ficaram encurraladas na gruta de Tham Luang, na Tailândia, durante mais de duas semanas já saíram do hospital de Chiang Rai.O resgate das crianças, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do treinador de 25, terminou depois de uma operação que durou três dias.Os jovens darão hoje uma conferência de imprensa. "Trata-se de deixar os meios de comunicação social colocarem questões e depois deixá-los regressar à vida normal sem que estejam constantemente a ser alvo da atenção dos media", disse à France Presse o porta-voz do governo tailandês, Sunsern Kawkumnerd.

O grupo que foi resgatado encontra-se desde a semana passada no hospital de Chiang Rai, norte da Tailândia, depois de terem permanecido duas semanas na gruta inundada.

Os psiquiatras que acompanham as crianças e o treinador pediram para ter acesso às perguntas dos jornalistas para afastarem aspectos que podem ser traumáticos para os elementos do grupo.

De acordo com os especialistas recordar o sofrimento a que estiveram sujeitos pode ser prejudicial para as crianças.

Por outro lado, o general Prayut Chan-O-Cha, chefe da Junta Militar no poder na Tailândia após o golpe de Estado de 2014 avisou os jornalistas sobre a "tentação de colocarem perguntas sem importância".

Os familiares das crianças também vão estar presentes.