As crianças que estiveram presas numa gruta só souberam da morte de um mergulhador durante as operações de resgate este sábado. Um desenho e promessas foram as suas homenagens.



As 12 crianças e o treinador de futebol que estiveram 18 dias presos numa gruta foram salvos depois do esforço de dezenas de pessoas, entre elas vários mergulhadores de diferentes nacionalidades. A operação de salvamento foi sempre tida como de grande dificuldade e chegou-se a temer o pior para as crianças, mas a única morte uqe se registou foi a de um mergulhador voluntário tailandês, que perdeu a vida no dia 6 de Julho, três dias antes da primeira criança sair da gruta.



Nem os jovens nem o treinador foram avisados da morte de Saman Kunan antes do seu salvamento, tendo apenas conhecimento do falecimento do mergulhador este sábado. Os médicos não autorizaram que as crianças fossem informadas da morte do voluntário antes de estarem fortes o suficiente, a nível psicológico, para receber uma notícia com tamanho impacto.



"Todos choraram e expressaram as suas condolências ao escrever mensagens num desenho de Saman e fizeram um minuto de silêncio por ele", explicou o ministro da Saúde tailandês. "Agradeceram-lhe e prometeram ser bons rapazes."



Apesar de não ter estado presente na retirada das crianças da gruta, as homenagens foram sendo prestadas ao mergulhador ao longo da semana. Foram várias as pessoas a recorrer às redes sociais para homenagear o homem que trabalhava como segurança no aeroporto de Banguecoque e que foi considerado um "herói".



As autoridades tailandesas referiram ainda que as crianças estão a evoluir bem e deverão ter alta do hospital na próxima quinta-feira.