A Índia registou 28.498 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções desde o início da pandemia para 906.752, que causaram mais de 23 mil mortes, foi hoje anunciado.O Ministério da Saúde indiano contabilizou 553 óbitos provocados pelo novo coronavírus, no último balanço diário, o que eleva o total para 23.727 óbitos no país.Oito dos 28 estados da Índia, incluindo Nova Deli, Maharashtra e Tamil Nadu, são responsáveis por quase 90% dos casos.Vários estados indianos introduziram o recolher obrigatório ao fim de semana e anunciaram o confinamento de áreas de alto risco, para travar a propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2).A cidade de Pune, no sul do país, iniciou hoje uma quarentena de dez dias para tentar travar a propagação da doença.A Índia é o terceiro país com mais casos de covid-19, depois dos Estados Unidos e do Brasil.O número de infeções na Índia disparou desde que o Governo aliviou as restrições e à medida que os testes aumentaram para mais de 200 mil amostras por dia, em comparação com apenas algumas centenas por dia em março.Os peritos de saúde disseram que a verdadeira extensão da propagação do vírus na Índia é desconhecida e que o país, com quase 1,4 mil milhões de habitantes, deve realizar mais testes.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 569 mil mortos e infetou mais de 13 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.