A Coreia do Sul registou 67 novos casos de covid-19, nas últimas 24 horas, no maior aumento diário em cerca de três semanas, foi hoje anunciado.

As autoridades sanitárias sul-coreanas disseram que, com estes novos casos, o número total de infeções diagnosticadas no país desde o início da epidemia, é de 12.373.

Este é o maior aumento diário desde 28 de maio, quando as autoridades detetaram 79 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Responsáveis indicaram que 31 dos novos casos são oriundos do exterior e 36 são de transmissão local.

A Coreia do Sul, que contabilizou um total de 280 mortes causadas pela covid-19, está a tentar controlar novos contágios surgidos desde o início de maio, altura em que as autoridades aliviaram as medidas de distanciamento social.

A maioria dos novos casos de covid-19 tem sido detetada na área metropolitana da capital sul-coreana, Seul, onde reside cerca de metade dos 51 milhões de habitantes do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 456 mil mortos e infetou mais de 8,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.