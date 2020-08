Covid-19: Cidadãos de Ürümqi foram algemados a edifícios

As principais críticas dizem respeito às autoridades que têm, alegadamente, prendido a edifícios os cidadãos que tentam abandonar as suas casas e os que afirmam terem sido forçados a tomar medicamentos comuns na medicina tradicional chinesa, como a Lianhua Qingwen, um medicamento à base de ervas que tem sido promovido como eficaz na luta contra a covid-19.



Alguns utilizadores afirmaram estar a ser alvos de perseguição nas redes socais, principalmente no Weibo, a rede social mais usada na China, tendo maior parte das publicações referentes a esta situação sido apagadas, subsistindo apenas em aplicações como a Douban ou o Twitter.



Esta segunda-feira, os jornais estatais chineses deram conta de que as pessoas começaram a poder sair das suas residências e a circular na rua e admitiram que foram tomadas medidas mais extremistas naquela cidade do que em outras como Pequim ou Xangai.