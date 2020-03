Coronavírus: Vários detidos na China devido ao hotel que ruiu

As autoridades chinesas detiveram vários suspeitos como parte da investigação sobre o desabamento de um hotel utilizado para colocar pessoas em quarentena devido ao novo coronavírus, informou hoje a imprensa estatal.

Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, as investigações preliminares revelaram "graves problemas na construção, reforma, exame e aprovação" do Hotel Xinjia, situado na cidade de Quanzhou, e que servia como local de quarentena para pessoas que tinham tido contacto próximo com infetados pelo Covid-19.

Mais de 70 pessoas estavam dentro do edifício, quando este ruiu, em poucos segundos.

O incidente causou pelo menos 28 mortos. Uma pessoa continua desaparecida, enquanto 42 foram resgatadas com vida.

Citado pela Xinhua, o vice-prefeito executivo de Quanzhou, Hong Ziqiang, disse que "os responsáveis pelo acidente foram detidos", mas não avançou mais detalhes.

O prédio foi sujeito a obras, ilegalmente, por várias vezes, segundo a agência.

A construção do edifício começou em 2013 e o espaço foi convertido num hotel em 2018.

Dois supermercados no primeiro andar estavam em obras e um pilar terá cedido alguns minutos antes, disse a Xinhua no domingo, citando as autoridades locais.