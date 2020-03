As autoridades indianas têm recorrido a violência para castigar os cidadãos que violem as ordens de isolamento social. Quando não agridem, ordenam aos desordeiros que façam flexões ou agachamentos no meio da rua como forma de humilhação e impedir que voltem a quebrar as regras,De acordo com a Reuters, a polícia na Índia está a utilizar bastões para agredir quem não respeita as ordens impostas pelo executivo de Modi.O confinamento indiano começou esta quarta-feira e que deverá terminar a 14 de abril. A Índia tem 1,3 mil milhões de habitantes.

A Índia anunciou esta quinta-feira um pacote de ajuda financeira de 22,6 mil milhões de dólares (20,5 mil milhões de euros), com o objetivo de atender as necessidade das pessoas mais carenciadas durante a pandemia da covid-19. "Este pacote protegerá imediatamente do sofrimento os pobres e aqueles que precisam de ajuda imediata", disse o ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, numa conferência de imprensa.

A medida também beneficia grupos específicos de mulheres pobres, viúvas, reformados e pessoas com habilidades especiais. O Estado também subsidiará a distribuição de gás a cerca de 80 milhões de famílias.

Nesta semana, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também anunciou uma injeção de capital para fortalecer o sistema de saúde e as instalações médicas em todo o país. Para este ano fiscal, o Estado indiano orçou gastos em saúde em torno de 690 mil milhões de rúpias (8,3 mil milhões de euros).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.