Coronavírus: oitavo pessoas tiveram alta em Macau. Já só há dois internados

As autoridades de Saúde de Macau anunciaram hoje que mais um doente infetado com o coronavírus Covid-19 recebeu alta hospitalar. No total foram internadas dez pessoas com aquele vírus, restando apenas duas, tendo as restante oito recebido alta.

"Antes de regressar à comunidade", o homem, de 56 anos, "vai ficar em isolamento de 15 dias no Alto de Coloane, dada a possibilidade reincidência da infeção", indicou o médico adjunto da direção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Ick Long, citado pela Lusa.

Residente no território e motorista da Sociedade de Jogos de Macau, este doente foi o 10.º caso confirmado de Covid-19, diagnosticado a 4 de fevereiro.

O homem esteve em Cantão, capital da província de Guangdong (sul) no dia 25 de janeiro e um dia depois apresentava sintomas de tosse e de febre. Já em Macau, recorreu ao hospital particular Kiang Wu e a diferentes clínicas privadas e só no dia 3 de fevereiro se dirigiu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário.