O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe,ordenou que todas as escolas primárias e secundárias públicas fossem encerradas a partir de 2 de Março e até ao período de férias (que se iniciam em no final desse mês). A decisão foi motivada pelo avanço do coronavírus naquele país. Já a Coreia do Norte adiou o início das aulas para evitar a propagação do coronavírus, que na Coreia do Sul levou ao adiamento de exercícios militares com os Estados Unidos.As aulas deverão então voltar no final das férias de primavera (que estão marcadas até à segunda semana de abril), anunciou o primeiro-ministro japonês. "O governo coloca a saúde e a segurança das crianças acima de tudo", declarou Abe, defendendo a tomada de "medidas rigorosas" para evitar a propagação do Covid-19, que já infetou perto de 190 pessoas no país.

No Japão, os casos confirmados de coronavírus COVID-19 chegaram aos 190 – além dos 704 registados a bordo do cruzeiro Diamond Princess, onde trabalhava o primeiro português até agora diagnosticado com o COVID-19. No país, já morreram oito pessoas.



Pyongyang não anunciou ter registado até agora qualquer caso do coronavírus, que apareceu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, mas tem uma infraestrutura de saúde frágil e já tomou várias medidas preventivas.



Foi um dos primeiros países a encerrar as fronteiras, suspendeu as ligações aéreas e ferroviárias, proibiu as visitas de turistas e impôs uma quarentena de 30 dias para os suspeitos de terem o vírus.



Os estrangeiros são alvo das maiores restrições: desde o início de fevereiro que são obrigados a ficar em casa em quarentena.