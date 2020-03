Coronavírus: Colapsou um hotel usado para quarentena na China

Um hotel de cinco andares colapsou este sábado em Quanzhou, na China. De acordo com meios de comunicação social chineses, pelo menos 70 pessoas estão presas entre os escombros. Até ao momento foram resgatadas 23, refere o jornal Daily China.





De acordo com um comunicado do governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19h30 locais (11h30 em Lisboa) e cerca de 34 pessoas foram retiradas até às 22h00 (14h00 em Lisboa).

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm