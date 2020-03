A carregar o vídeo ...

O pequeno Mu'en (que significa "mergulhado em bondade"), de apenas 35 dias, foi devolvido aos pais depois de ter estado isolado a mais de 300 quilómetros de distância dos mesmos na China por estar infetado com o vírus.Mu'en foi diagnosticado com coronavírus com apenas cinco dias de vida e teve de ser internado no hospital pediátrico de Henan, a mais de 300 quilómetros de distância dos pais que o receberam esta sexta-feira. "Ele é adorável e calmo, e também muito bonito. Eu tenho estado... Eu sinto que o meu batimento cardíaco é ainda mais rápido do que o do meu filho. Estou mesmo muito entusiasmado", disse o pai do bebé citado pela agência Reuters.Já a mãe da criança disse que "finalmente se sente como uma mãe", enquanto segurava o filho envolto numa manta colorida.Os pais explicaram que escolheram o nome da criança para que ele se lembrasse de todo o cuidado e amor que a família recebeu dos médicos e enfermeiros. "Sentimos que a nossa família recebeu muito apoio desde que descobrimos que estávamos infetados com a doença. E eu espero, em primeiro lugar, que o nosso filho se lembre disso o resto da vida e desejo ainda que ele possa um dia vir a tirar uma lição do pessoal médico que nos ajudou e se venha a tornar um bom homem", disse o pai.Quando chegou ao hospital infantil, o bebé mostrava dificuldade em respirar, um ritmo cardíaco muito acelerado e uma fraca oxigenação.Enquanto Mu'en esteve internado, a família esteve também de quarentena, mas recuperou.