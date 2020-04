Um grupo de infecciologistas sul-coreanos chegou à conclusão de que os cerca de 260 casos de pessoas que testaram positivo novamente para a covid-19 não tinham sido infetados uma segunda vez, mas sim que tinham fragmentos de vírus já mortos ainda no corpo.

O líder da equipa de investigação, Oh Myoung-don, refere que os membros do comité científico encontraram poucas provas que sustentem a teoria de que as pessoas tenham sido infetadas uma segunda vez depois de terem contraído o novo coronavírus, avança o The Korea Herald.

O médico do hospital universitário de Seul referiu que os testes feitos aos 260 suspeitos de estarem novamente infetados detetaram ácido ribonucleico (RNA) do vírus morto, o que quer dizer que este não estava vivo no organismo das pessoas.

O médico explicou ainda que os testes utilizados para detetar a presença da covid-19 no organismo amplificam o material genético deste coronavírus para o detetar mais facilmente. Isto pode implicar a amplificação de material genético de um vírus já morto e que pode demorar vários meses a desaparecer do organismo de uma pessoa dada como recuperada. Oh Myoung-don explica que os testes não diferenciam se o vírus está ativo ou não, o que pode levar a que surja um teste que seja um falso positivo.

Até ao momento 263 sul-coreanos testaram positivos depois de terem sido declarados como "recuperados" da covid-19.

Esta nova informação é, segundo a comunidade científica (que sempre duvidou da possibilidade de reinfeções num espaço de tempo tão curto), um alívio, já que é sinal de que a imunidade pode ser uma realidade.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.