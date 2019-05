A Coreia do Norte lançou este sábado o que parece ser um míssil de curto alcance, segundo afirmam militares sul-coreanos.

A cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte terminou em fevereiro sem que fosse alcançado "qualquer acordo", anunciou a porta-voz da Casa Branca.

A assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, adiantou que a segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un foi encurtada e o almoço previsto entre os dois líderes não se realizou.

Sanders acrescentou que "não foi concluído um acordo, mas as duas delegações vão continuar a dialogar no futuro". No início das negociações, os dois líderes admitiram a abertura de gabinetes de ligação nos dois países, enquanto Kim afirmou estar disposto à desnuclearização.

Trump disse desejar um bom acordo, mas indicou não ter pressa.O míssil foi lançado em direção a leste às 9h06, horário local [01h07 em Lisboa], no sábado, perto de Wonsan, na província de Gangwon, sudeste do país, avança a agência de notícias sul-coreana Yonhap.





Coreia do Norte testa um míssil. No entretanto, as relações entre as duas Coreias melhoraram significativamente, com vários encontros entre os governos dos dois países e até uma cimeira com o presidente dos EUA, Donald Trump, em que terá sido assinado um acordo com a Coreia do Norte para terminar com os testes nucleares.

A Coreia do Norte tinha pedido que as sanções fossem suspensas depois de ter suspendido os testes de mísseis e nucleares, mas os EUA recusaram-se a fazê-lo, o que terá azedado as relações diplomáticas entre os dois, sendo este lançamento uma prova disso mesmo.



