Coreia do Norte liberta três prisioneiros norte-americanos

Secretary Pompeo and his "guests" will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de maio de 2018

A Coreia do Norte libertou três prisioneiros norte-americanos, numa vitória diplomática para Donald Trump enquanto se organiza o primeiro encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos EUA. Todos os libertados são cidadãos de ascendência coreana: chamam-se Kim Dong-chul, Tony Kim e Kim Hak-song.A libertação foi anunciada por Donald Trump no Twitter, um dia depois de este ter rasgado o acordo nuclear com o Irão. Na mesma conferência de imprensa, o presidente dos EUA explicou que Mike Pompeo, o seu secretário de Estado, estava a viajar para a Coreia do Norte. Agora, informou que Pompeo volta com "os três cavalheiros maravilhosos que toda a gente quer encontrar".Recentemente, a Coreia do Norte anunciou que terminaria com os testes nucleares e de mísseis de largo alcance.Os três libertados tinham sido acusados de espionagem e de cometer "actos hostis" contra a Coreia do Norte. Dois dos três prisioneiros tinham sido detidos já durante a presidência de Donald Trump.Dong-chul é um empresário e tinha sido condenado a dez anos de prisão, em Abril de 2016. Tony Kim foi detido em Abril de 2017, enquanto ensinava na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pyongyang. Já Kim Hak-song foi preso em Maio de 2017, enquanto fazia voluntariado também na Universidade de Pyongyang.