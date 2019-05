Coreia do Norte testa um míssil. No entretanto, as relações entre as duas Coreias melhoraram significativamente, com vários encontros entre os governos dos dois países e até uma cimeira com o presidente dos EUA, Donald Trump, em que terá sido assinado um acordo com a Coreia do Norte para fechar uma fábrica nuclear.

Esta é a segunda vez no espaço de um ano e meio em que aEstes dois lançamentos acontecem depois de o presidente norte-coreano, Kim Jong-Un, ter reunido pela segunda-vez com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em Hanói, no Vietname. Durante o acordo, os coreanos tentaram negociar uma redução nas sanções económicas e troca do desmantelamento parcial nuclear.No entanto, o encontro saiu furado depois do presidente norte-americano se ter recusado a levantar qualquer sançãoa té que fossem destruídas todas as armas nucleares na Coreia.

A assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders, adiantou que a segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un foi encurtada e o almoço previsto entre os dois líderes não se realizou.

Sanders acrescentou que "não foi concluído um acordo, mas as duas delegações vão continuar a dialogar no futuro". No início das negociações, os dois líderes admitiram a abertura de gabinetes de ligação nos dois países, enquanto Kim afirmou estar disposto à desnuclearização.

Trump disse desejar um bom acordo, mas indicou não ter pressa.O míssil foi lançado em direção a leste às 9h06, horário local [01h07 em Lisboa], no sábado, perto de Wonsan, na província de Gangwon, sudeste do país, avança a agência de notícias sul-coreana Yonhap.