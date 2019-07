A Coreia do Norte lançou, esta quarta-feira, dois misséis de curto alcance, tendo os dispartos sido feitos a partir da cidade costeira de Wonson. Segundo informação do exército da Coreia do Norte, citada pela imprensa norte-americana, os misséis caíram no Mar do Leste.O primeiro disparo foi feito às 5h34 locais (22h34 em Lisboa) e o seguinte 23 minutos depois - os mísseis deslocaram-se a cerca de 430 quilómetros por hora.O último lançamento militar da Coreia do Norte aconteceu a 9 de maio, antes do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente dos EUA, Donald Trump, se terem encontrado na Coreia do Sul por umas horas.