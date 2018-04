A Coreia do Norte irá encerrar a sua base de testes nucleares, suspender este tipo de manobras e lançamentos de mísseis e acabar com a diferença horária de meia hora entre o país e a Coreia do Sul. O anúncio foi feito pelo governo sul-coreano, dias depois da cimeira histórica na sexta-feira, dia 27, em que foi assinada a paz entre os dois países.Segundo o governo sul-coreano, Kim Jong-un planeia convidar peritos e jornalistas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para assistir ao encerramento da base de testes nucleares de Punggye-ri já no próximo mês de Maio.Na cimeira, as duas Coreias acordaram realizar a desnuclearização da península. Yoon Young-chan, assessor de imprensa sul-coreano, citou Kim Jong-Un: "Os Estados Unidos, apesar de serem inerentemente hostis à Coreia do Norte, vão perceber quando as conversações começarem que eu não sou o tipo de pessoa que usará armas nucleares contra o Sul ou os Estados Unidos, através do Oceano Pacífico".O líder norte-coreano terá ainda acrescentado: "Não há razão nenhuma para termos armas nucleares enquanto sofremos dificuldades se construirmos uma confiança mútua com os Estados Unidos através de reuniões frequentes de agora em diante, e forem prometidos o fim da guerra e das agressões."Kim Jong-un manifestou-se assim aberto a inspecções para assistir ao encerramento da base de Punggye-ri.Na noite de sábado, dia 28, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in e o presidente dos EUA, Donald Trump, falaram ao telefone acerca da cimeira entre os EUA e a Coreia do Norte. Abordaram possíveis locais para ao encontro, que não serão nem a Coreia do Norte, nem os EUA, ou a zona desmilitarizada entre as duas Coreias. A cimeira decorrerá brevemente, entre três e quatro semanas, contou Trump.A cimeira entre as Coreias foi bem acolhida, mas suscitou cautela a vários países. A Austrália enviará uma aeronave militar para monitorizar se as embarcações norte-coreanas estão a transferir ou não bens ilícitos para o país, no que seria uma violação das sanções aplicadas pela Organização das Nações Unidas.Já o Irão considera que Washington não é um parceiro "qualificado" para liderar as negociações entre as Coreias. "O governo norte-americano não é um actor credível, não cumpre as suas obrigações internacionais e não é qualificado para tomar parte em acordos entre países", considerou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano. Os EUA já anunciaram que queriam quebrar o acordo firmado entre Obama e o Irão sobre armamento nuclear.A China crê que há muito a fazer: "A desnuclearização da península coreana, inscrita na Declaração de Panmunjom, é só uma intenção sem planos específicos. É porque essas especificidades só podem ser alcançadas entre os EUA e a Coreia do Norte, e a Coreia do Sul tem uma autoridade limitada para negociar", lê-se num editorial no China Daily, o jornal do governo.