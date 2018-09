O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, admitiu ao presidente da Coreia do Sul que a cimeira com os EUA foi bastante importante na estabilização da região.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong, Un admitiu, esta terça-feira, que a cimeira histórica com Donald Trump, o presidente dos EUA, em Singapura, o ano passado, foi essencial para trazer paz à península coreana, acrescentando ainda que espera mais progressos. As declarações de Kim foram feitas durante um encontro entre as duas coreias, onde o líder norte-coreano agradeceu a Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, por ter sido o fio condutor da cimeira de Singapura.



Segundo a Reuters, Kim terá dito a Moon: "Graças a essa cimeira, a situação política desta região estabilizou e esperamos ainda mais avanços". Em retorno, Moon expressão gratidão por Kim "ter tomado a decisão arrojada de abrir uma nova era".



Este terceiro encontro entre coreias deve ajudar a preparar um segundo encontro entre a Coreia do Norte e os EUA, convocado por Kim Jong Un recentemente, através de uma carta dirigida à administração da Casa Branca, nos EUA.



Estão a decorrer actualmente as conversações entre os dois líderes coreanos. A primeira sessão demorou duas horas e foram organizadas na sede do Partido Comunista da Coreia do Norte. Estas conversações pretendem retomar o ritmo de conversas dedesnuclearização entre Estados Unidos e Coreia do Norte, e de avançar com a possibilidade de encerrar formalmente a Guerra da Coreia, que dura há mais de 70 anos.



Os dois líderes iniciaram as conversas esta terça-feira depois de uma parada pelas ruas de Pyongyang numa limusina enquanto cerca de 100 mil norte-coreanos seguravam flores e entoavam cânticos de: "Unificação! Pátria!".



À chegada ao país, Moon foi recebido com abraços e apertos de mão pelo presidente Kim.





As duas cimeiras anteriores – a 27 de Abril e a 28 de Maio – ocorreram na Área de Segurança Conjunta da Zona Desmilitarizada da Coreia, em Panmunjon. O encontro demonstra igualmente um acalmar do clima de tensão entre ambos os países, numa altura em que Pyongyang tem usado os media e os grandes eventos para defender a ideia de unificação da península.



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, tem pedido progressos na assinatura de um tratado de paz que ponha fim ao estado de guerra que tecnicamente se mantém na península para, em troca, executar passos concretos para desmantelar o seu arsenal nuclear e de mísseis tal como exigem os EUA. A Guerra da Coreia (1950-53) terminou com a assinatura de um armistício, que Kim pretende ver agora substituído por um tratado de paz.



Washington, por seu lado, deu já a entender que precisa de mais garantias, como a autorização de Pyonyang para a entrada de inspectores ou a divulgação dos inventários de armas, antes de começar a elaborar um acordo de paz e de fim das sanções que pesam sobre o regime.