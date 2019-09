Companhia aérea permite aos passageiros evitar os bebés nos aviões

A companhia aérea japonesa Japan Airlines criou uma nova ferramenta que permite aos passageiros saberem onde os bebés vão estar sentados. Quando os passageiros escolherem os seus assentos no site, surge um ícone de uma "criança" nos lugares ocupados por bebés até dois anos.

"Passageiros que viajam com crianças entre oito dias e dois anos de idade que selecionem os seus assentos no site da JAL vão ter um ícone de criança exibido nos seus lugares na tela de seleção de assentos", informa o site da companhia aérea.

Não se sabe quando é que a companhia lançou pela primeira vez esta ferramenta, mas foi amplamente notado depois do investidor Rahat Ahmed escrever sobre isso no Twitter. "Obrigada, por me avisarem sobre onde os bebés planeiam gritar e berrar durante uma viagem de 13 horas", escreveu.





Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD