Há vários anos que ativistas pelos direitos dos animais têm atacado a China por permitir o consumo de cães e gatos. Ao fim de todo este tempo de protestos, tentativas legislativas e campanhas educativas, pode ser que o novo coronavírus traga um desfecho final a esta batalha que trouxe várias derrotas e poucas vitórias para os ativistas.





Em fevereiro, já com a pandemia da Covid-19 espalhada por boa parte do globo, a administração chinesa suspendeu a venda de animais selvagens nos mercados alimentares (wetmarkets). As cidades de Shenzhen e Zhuhai aproveitaram então a oportunidade para serem as primeiras do país a banir definitivamente o consumo de cão e gato. Ainda em maio, o ministro chinês da Agricultura removeu os cães da lista de animais pecuários, referindo-se a esta espécie de animal como "animal de companhia", uma estreia na China moderna.Até o festival de carne de cão de Yulin, uma das principais atrações daquela cidade do sul da China, abriu esta semana com menos participantes do que o esperado devido aos medos da Covid-19.

Entretanto, enquanto o país está a braços com a pandemia de Covid-19, vários projetos-lei têm dado entrada nos órgãos de decisão que pretendem que estes "animais de companhia" passem a ser somente isso. Os ativistas estão confiantes que o novo coronavírus possa ser um ponto de viragem nos direitos dos animais num país que não tem leis contra a violência animal.



Mas os ativistas têm encontrado uma grande resistência por parte da comunidade chinesa mais tradicional que lembra que comer cão e gato faz parte da cultura daquele país.



O consumo de determinados animais na China voltou a estar na agenda mediática depois de o novo coronavírus - que já infetou mais de nove milhões de pessoas no mundo inteiro e matou mais de 475 mil - ter surgido num wetmarket onde se vendem em simultâneo peixe, carne, cobras, ratos, raposas e coelhos.



Um menu do mercado em Wuhan mostrava preços para raposas, coelhos, cães, vacas, pavões, camelos, cobras, galinhas, porcos, entre dezenas de outras espécies, incluindo morcegos e pangolins. Estes animais começaram a ser comercializados na China depois da Grande Revolução Cultural de Mao. No período entre 1959 e 1961, terão morrido cerca de 15 milhões de pessoas devido à Grande Fome. Preocupado com um novo período de fome, em 1979, o Governo chinês temia não conseguir voltar a alimentar os seus milhões de habitantes, abrindo então a atividade agrícola a grandes grupos de privados que começaram a produzir galinha, porco e vaca. Os pequenos agricultores que ficaram sem negócio decidiram começar a criar animais selvagens, como cobras e tartarugas.



Quem consumia estes animais era a população mais pobre e ao aperceber-se de uma nova oportunidade para alimentar os seus cidadãos, o Governo chinês apoiou esta iniciativa e quintas de animais selvagens começaram a surgir. Houve inclusivamente quintas com 3 mil ursos aprisionados que eram vendidos nos mercados. Mais tarde, depois do surto do SARS, a venda destes animais para consumo alimentar foi proibida. Mas os vendedores arranjaram então outra forma de subsistir nos wetmarkets. Vendiam partes de animais como amuletos, por exemplo cornos de rinoceronte, garras de animais, entre outros. Estes objetos são vendidos como produtos que melhoram a capacidade física, como mezinhas que protegem contra doenças e como potenciadores da atividade sexual. Estes produtos tornaram-se particularmente populares entre a população mais endinheirada da China.



Mas mesmo assim estes grupos de defesa dos direitos dos animais conseguem ter mais espaço de ação e mediatismo do que outros grupos de ativismo, como por exemplo o ativismo político e humanitário. O Partido Comunista Chinês olha para este ativismo pelos animais como menos subversivo, deixando que os ativistas prossigam nas suas lutas. E permitiram até que ativistas raptassem cães que tinham como destino o matadouro ou um festival de carne de cães. Os últimos dados mostram mesmo que há centenas de grupos de proteção dos direitos dos animais espalhados pela China.



Atualmente existem cerca de 55 milhões de cães de estimação na China, segundo um estudo levado a cabo pela Pet Fair Asia. A fundadora da Beijing’s Capital Animal Welfare Association acredita que as novas gerações chinesas estão mais atentas ao bem-estar animal devido ao seu cosmopolitismo, explicou em declarações ao jornal norte-americano The New York Times.