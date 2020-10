Com Covid-19 controlada, economia da China já está a recuperar

A economia chinesa sofreu uma queda considerável com a descoberta e rápida difusão do COVID-19 em dezembro do ano passado, mas, à medida que boa parte dos países afetados ainda se prepara para enfrentar as piores consequências do vírus, a China já protagoniza uma recuperação firme.

Segundo o The New York Times, o centro nacional de estatística chinês revelou esta semana que a economia cresceu 4,9% entre julho e setembro em comparação com o mesmo período do ano passado, um valor que fica aquém do seu ritmo de crescimento pré-pandemia, de 6%, mas que ainda assim representa a primeira melhoria análoga ao ano passado de qualquer nação afetada pelo vírus.

Os números preconizam um domínio da economia chinesa nos próximos anos: em conferência de imprensa, o oficial Justin Yin Lifu, da Escola Nacional de Desenvolvimento da Universidade de Pequim, previu que, neste ano e nos próximos, pelo menos 30% de todo o crescimento económico do mundo será chinês.

A recuperação chinesa foi impulsionada pelo forte aumento de exportações, em grande medida de aparelhos eletrónicos e de proteção pessoal - incluindo máscaras. Em simultâneo, o aumento das importações suavizou o golpe causado pela pandemia às empresas chinesas, mas não foi suficiente para que os outros países partilhassem do crescimento económico.

A estratégia comercial também ajudou a reduzir a queda acentuada de preços que se verificou no início da pandemia, e aumentou a criação de emprego na China, um fator também impulsionado pelo investimento em grandes obras públicas, como autoestradas e linhas férreas.

Recentemente, o consumo interno chinês também viu uma recuperação considerável, primeiro nas grandes metrópoles costeiras e entre os mais endinheirados, mas progressivamente também em cidades do interior, como Wuhan, onde o vírus foi identificado.

A economia chinesa gozou ainda de forte políticas implementadas pelo governo para conter a disseminação do vírus: vigilância de telemóveis, testes em massa e, em algumas zonas, confinamentos que chegaram a durar semanas.

Outrora o principal país afetado pelo novo coronavírus em números absolutos, a China está neste momento em 54º lugar, com 85.729 casos (Portugal, com 109.541, está em 43º). Se a contagem for feita em número de casos por milhão de habitantes, o país cai para 203º lugar, com 60.