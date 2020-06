Noivos chineses ganham acesso a historial de violência do parceiro

Yiwu.

Uma cidade chinesa introduziu um sistema que permite às pessoas que estão prestes a casar descobrirem se o seu parceiro tem um historial de abuso, uma medida que pretende combater a violência doméstica. O serviço vai estar disponível a partir de 1 de julho.O serviço vai permitir que quem deseja casar possa preencher um formulário e descobrir se o seu parceiro tem um historial de violência "entre membros da sua família ou noutras situações de coabitação". Para conseguir aceder a esta informação basta apresentar uma identificação e informação detalhada sobre a pessoa com quem deseje falar. Cada pessoa pode fazer até dois inquéritos por ano, de acordo com o jornal chinês The Paper.Este serviço vai ter acesso às informações dos tribunais e órgãos de segurança pública.A medida tem sido aplaudida pelas associações de proteção de vítimas de violência doméstica, bem como nas redes sociais. Há até sugestões que sejam abrangidas condenações por violência infantil e que este serviço seja alargado à China inteira e não apenas aA violência doméstica só foi criminalizada na China em 2016, mas com a pandemia de covid-19, a preocupação com este tema aumentou bastante, devido ao confinamento forçado de famílias dentro de casa.