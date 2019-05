O ciclone tropical é o mais severo a atingir o país em 20 anos, depois do super ciclone que destruiu o estado de Odisha em 1999 e causou a morte de 10 mil pessoas.

O estado de Odisha na Índia está em alerta total: três mortos, um milhão de pessoas deslocadas, mais de 200 voos cancelados, população aconselhada a não sair de casa e viagens de comboio suspensos, na sequência da passagem do ciclone Fani, a mais severa tempestade a atingir a Índia em 20 anos.

As autoridades do país estão a retirar os habitantes dos locais mais ameaçados, escreve o The Guardian. Os ventos já alcançaram os 185 km/h.

A tempestade já chegou à cidade de Puri no leste da Índia esta sexta-feira e perdeu alguma força, prevendo-se que continue a enfraquecer à medida que vai percorrendo a Bengala Ocidental até chegar a Bangladesh no domingo. A zona mais preocupante é a Baía de Bengala, pobre em infraestruturas e densamente povoada.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Cyclone <a href="https://twitter.com/hashtag/Fani?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Fani</a> has continued to strengthen and now has max winds of 155 mph - the strongest a cyclone has been this early in the calendar year in the North Indian Ocean since the Bangladesh Cyclone of 1991. <a href="https://t.co/1qffcFjVyn">pic.twitter.com/1qffcFjVyn</a></p>— Philip Klotzbach (@philklotzbach) <a href="https://twitter.com/philklotzbach/status/1123951556691472387?ref_src=twsrc%5Etfw">2 de maio de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Desde quinta-feira chuvas fortes percorrem o país, levando à evacuação de 1,1 milhões de pessoas. "Não há ninguém nas estradas e não pode haver", assegurou Bimal Pandia, membro da associação de caridade Oxfam. "Isto está bastante sério; o vento está a soprar a 120/150 km por hora. Muitas árvores já foram arrancadas do solo mas, como não temos autorização para sair de casa, não conseguimos perceber a totalidade dos estragos causados", contou.

Sob a ameaça de a tempestade poder levar à "destruição total de árvores com telhados de colmo" e fazer voar "vários destroços", todos os voos com partida de Bhubaneswar foram cancelados. O aeroporto de Calcutá também está encerrado até às 18h de sábado, tal como escolas e universidades no país.

Em 1999, um super ciclone varreu durante durante 30 horas a costa de Odisha e vitimou 10 mil indianos.