China: Xi Jinping contestado dentro do Partido Comunista

Apesar da imagem passada para fora ser sempre uma de unidade inviolável, uma dissidente da administração chinesa informou que começa a crescer no seio do Partido Comunista chinês algum incómodo com o rumo que Xi Jinping traçou para o país. Segundo Cai Xia, antiga professora na Escola do Partido Central - um colégio da elite chinesa -, a cúpula do partido começa a mostrar algum descontentamento face ao líder.Cai Xia foi expulsa do partido na passada segunda-feira, semanas depois de um áudio em que criticava o presidente chinês ter sido divulgado. Num comunicado citado pelo jornal The Guardian, a escola explicava que a professora tinha proferido comentários que "danificavam a reputação do país" e que estavam repletos de "problemas políticos graves". A professora trabalhava naquela instituição desde 1992.Em entrevista ao jornal birtânico, Xia mostrou-se "feliz por ter sido expulsa", acrescentando ainda que "sob o regime de Xi, o partido Comunista Chinês não é uma força do progresso para a China e que é mesmo um obstáculo para esse mesmo progresso". Cai disse mesmo que Xi era responsável por transformar a China num "inimigo" do mundo.Na entrevista, a antiga docente criticou a forma como o poder "sem controlo" de Xi permitiu que se cometessem extensos erros no combate à pandemia de covid-19, bem como havia permitido vários outros erros ao longo do tempo. Cai criticou o facto de o presidente ter, alegadamente, demorado cerca de duas semanas a informar o país de que o surto de Wuhan era altamente contagioso. E diz mesmo que se o presidente não sabia dos perigos deste vírus era porque "havia pessoas a esconder coisas dele, um resultado do sistema" instaurado."Quando ninguém lhe pode fazer oposição quer dizer que ele tem poder ilimitado. Ele fez do mundo um inimigo. Internamente, todas estas grandes questões são deixadas para que seja ele [Xi] a decidir. Por outras palavras, quer seja uma questão internacional ou doméstica, é muito difícil que os outros o consigam travar. E é inevitável que o seu julgamento e decisões irão estar errados", disse ainda."Eu acredito que não sou a única a querer abandonar o partido. Mais pessoas gostariam de sair do partido", informou, acrescentando ainda que já desejava abandonar o Partido Comunista há dois anos, quando "já não havia espaço para falar e a sua voz estava totalmente bloqueada". Cai acredita não ser a única, tendo uma crença de que há uma oposição disseminada pelo partido, mas que poucos tinham a coragem de falar com medo de retaliações políticas.A dissidente deu a entrevista em junho, logo a seguir à divulgação dos áudios, mas pediu que a mesma não fosse publicada de imediato com medo de represálias e ameaças contra si ou contra a sua família. Mas a antiga professora disse agora ao jornal que "tem muito mais liberdade" e que tem um "discurso livre de qualquer amarra".