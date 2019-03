Uma base de dados que expõe informações pessoais de 1,8 milhões de mulheres chinesas foi descoberta na China por um investigador holandês. Esta, de origem aberta e com um servidor localizado no país asiático, inclui os números de telemóveis, moradas, educação, número de identidade, estado civil e um termo intitulado de "estado de fertilidade" para se referir possivelmente às chinesas em idade fértil que vivem na nação.

O alerta é de Victor Gevers, um investigador informático do grupo sem fins lucrativos GDI.Foundation, que encontrou os dados desprotegidos enquanto procurava bases de dados abertos na China. O holandês publicou uma série de screenshots no Twitter este fim de semana a anunciar a descoberta.

O perito defende que a base de dados pode ter sido criada para dar resposta à falta de nascimentos de mulheres que existe na China.

Esta, que contém etiquetas em inglês que revelam o sexo, idade, estado civil, etc, das 1,8 milhões de mulheres registadas, foi entretanto retirada, segundo Gevers. De acordo com o mesmo, não é clara a origem e propriedade das informações: não se sabe se pertence a uma aplicação de encontros amorosos, de registos governamentais ou alguma empresa privada, por exemplo.

Também não se sabe se a classe de "estado de fertilidade" poderá referir-se a mulheres que têm filhos ou que estão em idade fértil, podendo ser uma tradução errónea do termo inglês "breedready".

A idade média das mulheres registadas na base de dados é 32 anos, com a mais nova em "estado de fertilidade" a ter 15 anos. Quase 90% das entradas eram descritas como "solteiras" e 82% viviam em Pequim, a capital do país. Também são abrangidos dados sobre a visão política, vídeos e até ligações que poderão ser perfis no Facebook, uma rede social bloqueada na China à qual só se pode aceder através de um VPN (Virtual Private Network, em Inglês).

Gevers alertou ainda que a base de dados está a vigiar pelo menos 2,5 milhões de residentes em Xinjiang, uma região autónoma da China próxima do Tibete. O holandês ainda está a verificar as informações recolhidas: "não temos de momento mais dados do que estes. A nossa principal preocupação é tornar as informações seguras o mais rapidamente possível", disse ao The Guardian, acrescentando que o grupo onde trabalha está a contactar as mulheres que aparecem na base para perceber se estas colocaram os dados na mesma voluntariamente ou não.

No fórum online chinês Douban, os utilizadores estão a comparar a descoberta à série de televisão norte-americana The Handmaid’s Tale, que se desenrola num futuro onde as mulheres são forçadas a procriar. "Este tipo de base de dados é muito indicativa e assustadora", escreveu um internauta.

Outros mostraram-se menos preocupados e mencionaram que as informações podem ser propriedade do site de encontros chinês Jiayuan, que foi alvo de um ataque cibernético em 2015. "Para dizer a verdade, estes tipos de dados estão disponíveis em qualquer lado", contrapôs outro utilizador.

Ativistas dos direitos das mulheres na China e outros críticos andam a atacar as políticas de planeamento familiar da China, temendo o quão longe o governo irá para encorajar as mulheres a procriar, num país com uma queda acentuada da taxa de natalidade. Este ano, demógrafos chineses preveem que a taxa será a mais baixa desde 2000.