O sistema social de pontos existe no país desde 2014. Tanto pune cidadãos por atos ocuparem indevidamente lugares reservados nos transportes ou recompensa-os por ações benéficas para a sociedade.

Através do sistema de crédito social, no ano passado a China impediu 23 milhões de pessoas de comprar bilhetes para transportes públicos. O procedimento visa melhorar o comportamento social dos cidadãos no país.

De acordo com o relatório de 2018 do Centro de Informação do Crédito Público chinês, 17,5 milhões de pessoas foram banidas de comprar bilhetes para aviões e 5,5 milhões ficaram proibidas de viajar em comboios de alta-velocidade devido a ofensas sociais contra o sistema de crédito. "Uma vez sem créditos, ficam limitados em todo o lado", lia-se no documento.

O sistema de pontos social tem como objetivo incentivar um comportamento aceitável e respeitoso por parte dos chineses através de punições e recompensas, "visando que todas as pessoas merecedoras de confiança possam vaguear sob o céu ao mesmo tempo que torna complicado para os que perderam pontos darem um simples passo".

As ofensas contadas pelo sistema passam por não pagar os impostos individuais ou consumir drogas. Outras injúrias menores incluem usar bilhetes expirados, fumar nos comboios ou não passear o respetivo cão com uma trela.

As penalizações podem impedir os chineses castigados de comprar seguros, imóveis ou a investir. As empresas que também sejam castigadas pelo procedimento ficam coibidas de participar em projetos nacionais, entre outras medidas.

Também no ano passado, a Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma da China anunciou que iria banir pessoas de utilizar transportes públicos pelo período de um ano. Um relatório recente apontou que 128 chineses foram proibidos de sair do país por terem impostos em atraso. Só em 2017, segundo o Supremo Tribunal da China, 6,15 milhões de cidadãos foram barrados de viajar de avião por causa de ofensas no sistema de pontos.

O mesmo documento aponta que as autoridades chinesas recolheram mais de 14 milhões de informações de "condutas desrespeitosas", como esquemas, empréstimos por pagar, falsa publicidade e ocupar lugares reservados num comboio.

Alguns críticos acusam o governo chinês de usar a tecnologia e a informação gerada para criar um estado orwelliano de controlo e vigilância massificadas. A China contrapõe as críticas e refere que 3,5 milhões de pessoas e empresas já pagaram impostos ou dívidas em atraso por causa do sistema de pontos social.