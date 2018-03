Depois de dias de especulação, Pequim confirmou que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, realizou uma visita descrita como "não oficial" à China que teve início no passado Domingo, dia 25, e terminou hoje.

A primeira visita de Estado de Kim Jong-un, desde que ascendeu ao poder em 2011, serviu para o ditador garantir estar "empenhado na desnuclearização da península [coreana], de acordo com a vontade dos falecidos presidente Kim Il-sung e do secretário geral Kim Jong-il", segundo divulgou a agência chinesa Xinhua.

O ditador, que no ano passado aumentou a tensão na região com vários testes de mísseis inter-continentais e ensaios nucleares, assegurou que a situação entre as penínsulas pode ser resolvido se a Coreia do Sul e os Estados Unidos "responderem aos nossos esforços de boa vontade e criem uma atmosfera de paz e estabilidade."

A Casa Branca garante ter sido informada da visita na passada terça-feira, dois depois da chegada de Kim Jong-un, de comboio, a Pequim, através de uma mensagem pessoal do presidente chinês para Donald Trump.

"Consideramos este desenvolvimento como mais uma prova de que a nossa campanha de máxima pressão está a criar uma atmosfera de diálogo com a Coreia do Norte", escreveu o líder chinês.

O presidente norte-americano tem criticado a actuação de Pequim para com Pyongyang, de quem é um dos poucos aliados, considerando-a fraca na pressão para que o país abandone o programa nuclear.

A Coreia do Norte tem uma forte dependência da China: mais de 90% do comércio internacional de Pyongyang é com o gigante asiático, que também fornece ajuda energética e alimentar.