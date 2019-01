China condena canadiano a pena de morte por tráfico de droga

O cidadão canadiano foi inicialmente condenado a 15 anos de prisão, mas novas provas fizeram com que tribunal achasse que pena era demasiado leve.

Um tribunal chinês condenou um homem canadiano à pena de morte por tráfico de droga, depois de considerar que a pena inicial de quinze anos de prisão era demasiado leve.



Robert Schellenberg, de 36 anos, foi condenado em novembro passado, mas o caso voltou a tribunal depois de serem descobertas novas provas que apontavam para um papel mais proeminente do canadiano nos negócios de compra e venda de drogas ilegais.



No segundo julgamento, que durou um dia, o homem foi mesmo condenado a pena de morte, esta segunda-feira. Segundo o tribunal, citado pelo jornal The Guardian, "as provas são convincentes e amplas e as acusações criminais estão bem fundamentadas".



Schellenberg tem dez dias para recorrer da decisão. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, já veio a público afirmar que está a tentar negociar com Pequim para impedir o cumprimento da sentença. "É extremamente preocupante para nós enquanto um governo, tal como devia ser preocupante para todos os nossos amigos e aliados internacionais, que a China tenha escolhido começar a aplicar de forma aleatória a pena de morte, como acontece neste caso", referiu o primeiro-ministro.



Há quem assegure que a condenação à pena de morte do cidadão canadiano é uma forma de Pequim pressionar o Canadá pela detenção do gestor da Huawei que foi detido pelas autoridades canadianas em Dezembro do ano passado. O detido está para ser extraditado para os EUA.