O órgão máximo legislativo do país decidiu adiar a sua sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, avança a Bloomberg. A interferir com a agenda estão os receios de propagação do coronavírus.

"A segurança e estabilidade na cidade capital têm um peso direto no trabalho do partido e do país", defendeu o presidente chinês, Xi Jinping (na foto), numa conferência por chamada na qual participaram mais de 170 mil membros do governo e do partido, este domingo, veiculam os media estatais.

O Comité Permanente da 13.ª Assembleia Nacional Popular (ANP) aceitou formalmente a proposta de adiamento da sua sessão plenária, cujo inicio estava previsto para 5 de março, sem anunciar, para já, uma nova data.

Na mesma comunicação, o presidente chinês referiu-se a este surto como o episódio mais difícil deste tipo que o partido enfrentou desde que ascendeu ao poder, há 70 anos. Neste sentido, apelou aos responsáveis para darem o seu melhor para controlar a propagação do vírus.

A China já retirou o alívio que havia decretado às medidas de contenção no foco da epidemia, a cidade de Wuhan, depois de se ter verificado um aumento do número de casos na Ásia. No total, um pouco por todo o mundo, já são 80 mil os casos de infetados e as mortes ultrapassam as 2.600.