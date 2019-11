A situação em Hong Kong voltou a agravar-se esta segunda-feira, depois de a polícia montar um cerco a uma universidade na cidade e disparar balas de borracha e gás lacrimogéneo contra os protestantes anti-governo, armados com cocktails-molotov e outras armas rudimentares, como arco e flecha. O objetivo das autoridades é, alegadamente, impedirem estes estudantes de fugirem, depois de começarem a surgir rumores de que haveria uma carga policial de grande brutalidade.





Na manhã desta segunda, dezenas de pessoas terão tentado sair da Universidade Politécnica enquanto sufocavam devido ao uso de gás lacrimogéneo, depois de uma noite de confrontos violentos entre polícia e protestantes. Durante a noite, uma ponte foi incendiada, as estradas bloqueadas e um polícia atingido na perna por uma flecha disparada de um arco. A Reuters dá conta de dezenas de protestantes a tentarem passar pelas linhas policiais, desviando-se de latas de gás lacrimogéneo e granadas de esponja (arma não letal usada para desativar temporariamente o alvo), mas que foram pressionados pelas autoridades a voltarem para dentro da faculdade. Houve também estudantes presos e agredidos com rasteiras e socos, relata aquela agência noticiosa.Hui Chi-fung, advogado, refere que "a polícia pode até nem entrar de rompante sobre o campus, mas parece que estão a tentar apanhar as pessoas enquanto elas tentam fugir". Há mais de uma semana que os polícias cercaram o campus, apelando aos manifestantes que saíssem. "Todos os nossos avisos foram ignorados. A nossa mensagem foi em alto e bom som, mas a violência escalou até um estado de motim", refere a polícia em comunicado. Durante o fim-de-semana foram detidas 154 pessoas com idades compreendidas entre os 13 e os 54 anos.A polícia revelou ainda que foram roubados "químicos tóxicos e perigosos" dos laboratórios da universidade e que as instalações se tornaram num "barril de pólvora onde o perigo é muito maior do que aquilo que se pode imaginar".A Reuters contactou alguns estudantes que afirmaram que a situação se está a aproximar de um limite insustentável. "Nós precisamos que todos os habitantes de Hong Kong saibam que nós precisamos de ajuda", disse um jovem de 19 anos chamado Dan, por entre lágrimas. "Eu não sei quanto mais tempo podemos continuar assim. Talvez precisemos de ajuda internacional", declarou.Outra manifestante disse que quase sufocou durante um embate com a polícia. "Não nos conseguíamos mexer. A polícia não parava, estavam a usar balas de borracha e granadas de esponja para nos atacar. E estávamos a uma distância de cerca de um metro", relatou.Durante o fim-de-semana os protestos estenderam-se a várias zonas da cidade, tendo 38 pessoas ficado feridas na noite de domingo.A contestação social em Hong Kong foi desencadeada pela apresentação de uma proposta de alteração à lei da extradição, que permitiria ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

A proposta foi, entretanto, formalmente retirada, mas as manifestações generalizaram-se e reivindicam agora a implementação do sufrágio universal no território, a demissão da atual chefe do Governo, Carrie Lam, uma investigação independente à violência policial e a libertação dos detidos ao longo dos protestos.



A antiga colónia britânica passou a ser uma região administrativa especial chinesa em 1 de julho de 1997.