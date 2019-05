Centenas de pessoas escalaram o Evereste em 2019. Pelo menos cinco morreram

A semana passada, Seamus Lawless, um professor britânico morreu depois de cair durante a descida. O seu corpo ainda não foi recuperado. As duas restantes vítimas deste ano são Kalpana Das, 49, e Nihal Ashpak Bagwan, 27, ambos indianos.



O Evereste é a montanha mais alta do mundo com 8.848 metros de altitude. Ao todo, mais de 9.000 pessoas chegaram ao cume da montanha. Maior parte das pessoas vai em maio, a época alta, com condições meteorológicas propícias. No entanto, na quarta-feira, mais de duas centenas de pessoas tentaram chegar ao topo e duas morreram: Donald Cash e Anjali Kulkarni, ambos de 55 anos.



O momento ficou marcado por uma fotografia de Nirmal Purja, um montanhista que quer conquistar este ano todos os 14 picos acima dos 8.000 metros de altitude na região dos Himalaias. Na fotografia aparecem cerca de 300 pessoas que tiveram de aguardar horas para subir ou descer.



"No dia 22 de Maio cheguei ao topo do Evereste às 5h30 e ao topo do Lhoste (8516 metros) às 15h45, apesar do muito tráfego (cerca de 320 pessoas)", escreveu Nirmal, na legenda das duas fotografias que publicou na madrugada de quinta-feira.



Em 2018, 802 montanhistas conseguiram atingir o cume do Evereste, um recorde absoluto que pode já ser batido este ano, apesar de o governo chinês ter aplicado novas regras que limitam o número de autorizações para estrangeiros.

Quatro pessoas morreram na montanha do Evereste, na cordilheira dos Himalaias, este ano. Estas mortes aumentaram as preocupações relativas ao crescente turismo de risco que levou dezenas de pessoas ao ponto mais alto do mundo este ano.Kevin Hynes, um irlandês de 56 anos, morreu esta sexta-feira na sua tenda a mais de 7.000 metros de altitude. Estava a voltar para a base, depois de subir ao cume da maior montanha à face da Terra. Hynes fazia parte de uma equipa que já veio lamentar a morte do alpinista. O irlandês tinha subido acompanhado por um sherpa que já tinha ido duas vezes ao cume do Evereste.