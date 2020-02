Cem mil patos chineses vão combater praga de gafanhotos no Paquistão

Um batalhão de patos chineses especiais encontra-se já na fronteira entre a China e o Paquistão, preparado para combater os bandos de gafanhotos que ameaçam as produções agrícolas, destinadas à alimentação humana, da região.





Ainda do lado chinês, está a juntar-se um total de cem mil patos, para serem enviados ainda este verão para o vizinho Paquistão, com o objetivo de combater uma praga de gafanhotos vindos do deserto. De acordo com Lu Lizhi, investigador sénior da Academia de Ciências Agrícolas da China, um dos grandes mentores do projeto, em colaboração com uma universidade paquistanesa, "os patos são poderosas armas biológicas" e podem ser mais eficazes do que pesticidas."Um único pato pode consegue comer mais de 200 gafanhotos por dia", disse Lu, em conversa telefónica, esta quinta-feira, à agência noticiosa Bloomberg, citando resultados de experiências científicas em torno da capacidade predatória da espécie, sublinhando que será efetuado um teste com uma amostra de patos na região chinesa de Xinjiang antes de este "exército" entrar no Paquistão.